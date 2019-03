© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il direttore generale della Cremonese Paolo Armenia ha analizzato la decisione di sostituire Rinaudo con Nereo Bonato: “La scelta di sollevare Rinaudo – ha spiegato – deriva dal fatto che in un’azienda che funziona ci sono aree di competenza. L’area sportiva presentava delle criticità anche in funzione della mancanza di risultati, quindi abbiamo deciso di affidarla ad un profilo diverso. Quello di Bonato, che partendo da zero ha vissuto esperienze significative in Serie A a Sassuolo, Verona e Udine ci permetterà di fare un salto di qualità. La sua esperienza ci porterà positività e benefici, togliendo quell’alone di negatività che circonda squadra e società”.