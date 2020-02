vedi letture

Cremonese, Armenia: "Escludo qualsiasi ribaltone. Arvedi? Deluso, ma non lascia"

Intervenuto in conferenza stampa il direttore generale della Cremonese Paolo Armenia ha parlato della delicata situazione in casa grigiorosso spiegando che non vi saranno ribaltoni nel futuro prossimo: “Tutti possono essere criticati, ma prendere un fermo immagine per far passare una persona, nella fattispecie mister Rastelli, da mostro è qualcosa di ingiusto e noi come Cremonese non ci stiamo. Bonato? Da un mese si legge che andrà via, ma sono solo messaggi che destabilizzano l’ambiente. Capisco che quando le cose non vanno bene ci sono categorie interessate a subentrare in determinati ruoli, ma voglio mettere in chiaro che alla Cremonese non c’è alcuna intenzione di fare ribaltoni. La proprietà è ovviamente delusa, ha fatto sforzi economici importanti, ma escludo ogni disimpegno del Cavaliere Arvedi per quanto sia scontento e abbia magari un momento di smarrimento. Per ora rimane in sella più che mai senza lasciarci un attimo da soli, il contatto con lui è costante e quotidiano. - continua Armeni come riporta Cuoregiallorosso.it - Trapani? Abbiamo una partita difficile e abbiamo bisogno del supporto di tutti, se andrà male ci contesteranno, ma spero che alla squadra sia riservato il sostegno che c’è sempre stato fino a oggi. La squadra fin dall’inizio è sempre stata aiutata dai propri tifosi”.