Cremonese-Ascoli, le formazioni ufficiali: Soddimo al fianco di Ceravolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli per la sfida di questa sera contro l'Ascoli punta su Soddimo - preferito a Ciofani e Palombi - al fianco di Ceravolo in attacco, mentre a centrocampo ci saranno Mogos e Renzetti esterni con Valzania a fare da mezzala. Tutto invariato in difesa. L'Ascoli si affida invece al duo Da Cruz-Ardemagni con Ninkovic a ispirare. In difesa Padoin e Pucino esterni con Gravillon al fianco di Brosco davanti a Leali.

Cremonese (3-5-2): Ravaglia; Bianchetti, Claiton, Caracciolo; Mogos, Valzania, Castagnetti, Arini, Renzetti; Ceravolo, Soddimo. A disposizione: De Bono, Volpe, Boultam, Ciofani, Palombi, Migliore, Deli, Ravanelli, Zortea. Allenatore: Rastelli

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Gravillon, Brosco, Padoin; Petrucci, Cavion, D’Elia; Ninkovic; Da Cruz, Ardemagni. A disposizione: Lanni, Novi, Valentini, Ferigra, Troiano, Rossetti, Piccinocchi, Chajia, Gerbo, Laverone, Andreoni, Brlek. Allenatore: Zanetti