Cremonese-Avellino, le formazioni ufficiali: ecco le scelte degli allenatori

© foto di Federico Gaetano

Alle 20.30 scenderanno in campo Cremonese e Avellino per la gara valida per la seconda giornata di Serie B. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

CREMONESE: Ravaglia, Claiton, Almici, Canini, Renzetti, Arini, Pesce, Croce, Piccolo, Brighenti, Mokulu.

AVELLINO: Lezzerini, Laverone, Suagher, Migliorini, Rizzato, Lasik, Paghera, Di Tacchio, Molina, Morosini, Ardemagni.