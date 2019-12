Cremonese, Baroni: "Alibi finiti, ora bisogna solo buttar dentro la palla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Baroni, allenatore della Cremonese, alla vigilia del match con la Cremonese è intervenuto in conferenza stampa: "Gara fondamentale, arriva dopo pochi giorni dall'ultima e devo fare alcune valutazioni sui giocatori in funzione del percorso avuto, specialmente per chi è rientrato da qualche acciacco. Potrebbero esserci 3-4 cambi di formazione, ma devo valutare, nell'ottica di chi ha speso molto nell'ultimo mese. Le energie fisiche sono importanti, ma quelle mentali lo sono ancor di più. E' dalla testa che dobbiamo attingere".

Sul Pordenone: "E' il prototipo di questo campionato. Ha tanti esordienti, gente con fame e voglia, che vuole dimostrare di poter fare questo campionato. Lo conosco benissimo perché ho allenato due squadre neopromosse, una ha fatto la semifinale playoff e una ha vinto i playoff. Sono squadre complicate, difficili da affrontare perché trovano quell'alchimia giusta. In questo momento però abbiamo anche noi certezze in più e dovremo interpretare la partita nel modo giusto. Serviranno corsa e attacco della profondità".

Sui problemi offensivi: "Nelle ultime due partite abbiamo fatto 35 tiri, 18 nello specchio. Un volume offensivo altissimo. Vuol dire che ci manca la cattiveria sotto porta. La palla non va dentro da sola, bisogna avere furore negli occhi e nel petto per buttarla dentro. Non sono per la casualità, siamo sempre noi con l'atteggiamento a determinare le cose. Dobbiamo fare questo passettino. Sono arrabbiato, voglio fare di tutto per tirare fuori il meglio. Gli alibi sono finiti, ora c'è solo da buttar dentro il pallone, tutti insieme".