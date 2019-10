Cremonese, Baroni: "Benevento costruito per vincere. Ma zero paura"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Conferenza stampa pre Benevento per Marco Baroni, tecnico della Cremonese. "Con il Frosinone abbiamo speso molto, ma le energie ci sono e c’è voglia da parte di tutti di prendere parte a questo match, avrò solo problemi di scelte -riportano i colleghi di Cuoregrigiorosso-. Agazzi ancora non è disponibile, Terranova svolgerà un piano di lavoro differenziato in comune accordo coi preparatori e quindi non verrà con noi, mentre Piccolo è sulla via del recupero: in questi giorni ha cominciato a svolgere alcuni lavori tattici col gruppo e penso che sarà a disposizione dalla prossima settimana. Per il resto il gruppo sta bene".

Sul Benevento. "Il Benevento è forte, conosco l’ambiente e alcuni giocatori e non guardo nemmeno all’ultimo risultato che hanno rimediato nel weekend, in questo campionato qualche inciampo ci sta – ha continuato il mister grigiorosso –. Sono costruiti per vincere il campionato e questo non deve affatto spaventarci, andiamo al Vigorito per misurarci, accettiamo la sfida, d’altronde viviamo per questo. Siamo consapevoli che affronteremo un avversario tosto e che vuole far bene, bisogna approcciarsi al match senza paura, sono sicuro che sarà partita vera".