Cremonese, Baroni: "Chievo tosto. Domani conterà tanto l'atteggiamento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Cremona arrivano alcune dichiarazioni di Marco Baroni, tecnico della Cremonese, alla viglia del match di domani in casa del Chievo Verona: "Abbiamo recuperato e stiamo bene. A breve ritroveremo Deli. Il Chievo è una squadra tosta che ha qualità importanti. Proprio per questo dovremo essere ancor più fiduciosi nella nostra prestazione. Servirà rispetto dell'avversario e di come noi dovremo affrontarli. Con piglio e determinazione. In questo momento il 3-5-2 è uno dei moduli che la squadra conosce bene, ma la squadra mi è piaciuta anche con l'atteggiamento tattico delle ultime uscite. La cosa fondamentale sarà l'atteggiamento contro il Chievo. Servirà una prestazione importante".