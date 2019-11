Cremonese, Baroni: "Contro il Pescara per cercare conferme"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Baroni, tecnico della Cremonese, ha parlato ai microfoni della Rai nel pregara di Pescara-Cremonese, anticipo della 13esima giornata di Serie B. “Cerchiamo conferme anche se è una partita difficile e complicata. Proprio per questo è un bel match: la squadra è in crescita e vogliamo dare continua alla vittoria contro la Salernitana. Sappiamo il valore dell’avversario ed è un avversario molto difficile, però sono fiducioso. Il modulo? In questo momento, anche con poco tempo di lavoro, si esprime meglio con il 3-5-2”.