Cremonese, Baroni: "Noi in primis vorremo regalare qualche gioia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Cuoregrigiorosso al termine di Cremonese-Livorno, il tecnico lombardo Marco Baroni ha così analizzato il pari casalingo dello Zini: "La contestazione? Chiaramente dispiace ma sta a noi invertire la rotta con prestazioni più convincenti e risultati importanti, veniamo misurati sulla base di questo. Siamo i primi che vorrebbero portare qualche gioia in più sul campo, ma stiamo vivendo un momento di difficoltà - chiarisce il tecnico ex Benevento e Frosinone -. Se fossimo rimasti a 3 dietro avremmo preso gol, ho dovuto mettere qualcuno fuori ruolo. Sono partite che puoi vincere o perdere per un episodio, ma in questo momento c'è da aspettare qualche rientro per noi fondamentale".