© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’allenatore della Cremonese Marco Baroni alla vigilia della sfida contro il Perugia sprona la squadra a uscire dal momento difficile che vivono i grigiorossi: “Nella nostra situazione non possiamo sbagliare nulla, contro il Perugia, che è una squadra forte, dobbiamo giocare 95 minuti di grandissima attenzione. Non dobbiamo guardare gli altri risultati, ma solo pensare a quello che facciamo noi anche perché la classifica è cortissima e da qui alla fine il campionato sarà così, equilibrato. Noi dobbiamo tirare fuori il meglio e basta. - continua Baroni parlando poi della situazione nella rosa – Ravanelli e Terranova sono rientrati, così come Piccolo e Deli. Piano piano stiamo recuperando tutti e questo è molto importante. Domani al 90% giocherà Zortea che sta crescendo e ha bisogno di stare in campo. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2, ma sarà importante il nostro atteggiamento per uscire dal momento buio. Davanti Ciofani, Ceravolo e Piccolo stanno bene e in settimana mi hanno messo in imbarazzo in senso positivo”.