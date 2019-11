Cremonese, Baroni: "Prendersi le proprie responsabilità e dare la svolta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non sa più vincere la Cremonese, caduta anche ieri in quel di Cosenza. Si mette male il cammino della formazione guidata da mister Marco Baroni, che ieri, come riferiscono lupisinasce.com e sportgrigiorosso.it, ha così parlato nel post gara: "Sicuramente aver preso gol subito sull’angolo e poi il 2-0 al decimo minuto è stato un carico che la squadra non ha saputo tenere. Abbiamo fatto fatica a stare in partita, ai ragazzi ho chiesto a fine primo tempo di rimanere agganciati al match perché c’era timore, arrivavamo sempre secondi. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ meglio, ma questa gara va lasciata velocemente alle spalle. Dobbiamo guardarla negli occhi, ma questa squadra va in difficoltà perché subisce la veemenza dell’avversario e la corsa".

Si torna quindi sui moduli: "Il potenziale di squadra c’è, ma in questo momento bisogna lavorare. Bisogna fare un’analisi lucida di quello che è successo. Con Empoli e Frosinone la squadra aveva anche fatto bene, anche a Benevento abbiamo fatto un bel primo tempo, però oggi dal punto di vista dell’atteggiamento non so se ha pesato molto l’andare in svantaggio, ma bisogna reagire in maniera diversa. Con il 3-5-2 si andava spesso sugli esterni senza verticalizzare, per come è costruita la squadra invece bisogna giocare in verticale. Il sistema comunque non è valutabile perché quando si va sotto con queste difficoltà si esce dalla partita e tutto si complica".

Conclude: "Questa squadra può e deve fare di più, sotto tutti i punti di vista, mentale e non. L’unica medicina che conosco è il lavoro, la squadra è rotonda, ma in questa categoria trovi gente che va forte e devi stare al loro passo. Credo che con il mio lavoro ne verremo fuori in maniera importante. Con la squadra partita con un certo obiettivo che si ritrova a dover fare un campionato diverso il peso psicologico non è indifferente, in più venivamo da 3 gare consecutive. Adesso c’è da lavorare, rimboccarsi le maniche, prendersi le nostre responsabilità e dare una svolta al campionato"