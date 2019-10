Cremonese, Baroni: "Prestazione convincente, la squadra ha dei valori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Baroni, tecnico della Cremonese, ha commentato il pareggio contro il Frosinone. Ecco le parole riportate da TuttoFrosinone: "Dobbiamo migliorare in alcune situazioni, nella gestione della palla e nell'essere più determinati sotto porta. Nel secondo tempo ci è mancato quel pizzico di cattiveria per andare a chiudere l'azione. Giocavamo contro una squadra forte, non era facile fare questa prestazione, faccio i miei complimenti ai ragazzi".

Il tecnico dei grigiorossi è soddisfatto per quello che la squadra ha messo in campo contro i gialloblù: "In Serie B gare facili non ce ne sono: ogni partita ha le sue insidie, ma questa squadra ha dei valori importanti e dobbiamo tirarli fuori tutti. Per me stasera la prestazione è stata convincente. Non posso chiedere ai miei giocatori coraggio se poi non si consente loro qualche sbavatura. Molte situazioni pericolose del Frosinone sono derivate da questo. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla e nei tempi di recupero".