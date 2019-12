© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Baroni, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa per commentare la vittoria conquistata contro il Perugia, come riporta cuoregrigiorosso.com: "Oggi ho visto una squadra che ha affrontato nel modo giusto la partita, il risultato era primario, ma contava anche la prestazione. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché sono stati straordinari contro un avversario complicato e la pressione della situazione in classifica. Ho visto una crescita importante».