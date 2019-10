Marco Baroni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da OttoChannel, il tecnico della Cremonese Marco Baroni ha commentato così la partita di questo pomeriggio persa per 2-0 contro il Benevento: "Anzitutto ci tengo a ringraziare i tifosi per l'accoglienza, torno sempre volentieri qui e ho rivisto con piacere persone con cui ho condiviso un'esperienza importante. Quanto ad oggi, nella ripresa non siamo scesi in campo con il piglio del primo tempo e abbiamo pagato a caro prezzo le azioni offensive di una squadra forte che ci ha concesso poco. Anche negli episodi siamo stati fortunati: mi dicono che il gol di Coda fosse in fuorigioco, anche la ripartenza del 2-0 parte da un fallo su Ciofani non fischiato. Non mi va, però, di soffermarmi su questo: dobbiamo avere un atteggiamento diverso in questo campionato, aspetto con ansia la sosta per poter lavorare approfonditamente. Tutto sommato, anche in considerazione degli avversari affrontati, non abbiamo fatto male. Ceravolo? In passato ha avuto un infortunio, un anno fa non ha giocato molto, ma sono convinto che darà una grossa mano".