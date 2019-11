Cremonese, Baroni: "Sottovalutare il Livorno sarebbe un grosso errore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa pre gara in casa Cremonese, con mister Marco Baroni che ha parlato del match contro il Livorno: "Veniamo da due risultati positivi ottenuti con squadre difficili, ma anche il Livorno sarà un avversario tosto: servirà una prestazione importante perché i toscani hanno difficoltà in classifica, ma sono stati spesso autori di buone prove, avendo anche un buon organico. A livello di determinazione e furia agonistica dovremmo essere superiori ai toscani, nemmeno alla pari, i ragazzi lo sanno: pensare a qualcosa di facile sarebbe errato".

Sulla squadra: "Al di là delle assenze abbiamo recuperato Gustafson e Mogos, che non era al top. Ma non mi piace guardare a chi non c’è, devo pensare a chi c’è e a chi ha voglia di fare una prestazione di livello. Formazione? Si discosterà poco dall’ultima vista".

E conclude: “Per affrontare questa gara servirà anche l’aiuto del pubblico, sarà davvero ostica, ma chiaramente noi per primi dovremmo dare un segnale”.