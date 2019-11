Cremonese, Baroni: "Vittoria voluta, trasformeremo i fischi in applausi"

Marco Baroni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un successo di capitale importanza quello messo a segno oggi dalla Cremonese, che piega 1-0 le resistenze della Salernitana e risponde sul campo alla contestazione dei supporters. Al termine della gara il tecnico grigiorosso Marco Baroni ha commentato il suo primo successo sulla panchina delle tigri, queste le sue parole raccolte rilasciate a OttoChannel: "Abbiamo conquistato tre punti importanti, contro una squadra forte e matura. E' stata una vittoria voluta, dai calciatori ai tifosi. Ora c'è la sosta che arriva in un momento ideale: in questi giorni bisognerà lavorare tanto per migliorare il ritmo e l'intesità di gioco. I ragazzi da quando sono arrivato si sono messi a disposizione e mi seguono sempre. Oggi, però, abbiamo buttato al vento troppo occasioni, abbiamo tirato in porta 10 volte e vincere con un solo gol di scarto è troppo poco. Difensivamente abbiamo concesso quasi niente soltanto un errore che ci stava costando caro. Ciofani e Ceravolo sono due ragazzi fantastici, li conosco da tempo. Oggi hanno fatto una grande partita sia fisica che mentale. I tifosi hanno fatto bene bene a fischiare perché questa è una squadra carica di aspettative che può fare tanto. L'inizio di campionato non è stato positivo ma sono sicuro che presto i fischi si trasformeranno in applausi".