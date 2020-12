Cremonese, Bisoli: "A Cosenza gara importante, ma non è uno snodo decisivo". I convocati

Il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha parlato in vista della delicata trasferta di Cosenza: “Contro l’Empoli la squadra mi è piaciuta non solo nel primo tempo, ma anche nel secondo, mi è piaciuta la compattezza mostrata. Ora dobbiamo proseguire su questa strada contro una squadra come il Cosenza molto brava nelle ripartenze. Mi aspetto una squadra molto aggressiva, fisica, pronta ad attaccare la profondità. Dovremo stare molto attenti perché il Cosenza va preso con le pinze, ma allo stesso tempo dobbiamo fare di tutto per vincere la partita. Siamo in una posizione di classifica deficitaria e quella che ci attende è una partita importante, ma non la ritengo uno snodo. Mancano tantissime partite, il campionato di Serie B è lungo quindi ci sono ampi margini per recuperare. Resta il fatto che con il Cosenza sarà una partita molto molto importante. - continua Bisoli come riporta il sito del club – Celar ha fatto bene a Empoli dimostrando di poter giocare anche la prima punta. Nardi? Anche lui ha disputato una buona partita entrando bene, penso che possa darci una mano a Cosenza. Ghisolfi l’avete visto poco in campo perché è stato fermo due mesi e mezzo, da una decina di giorni è tornato ad allenarsi con la squadra anche se la condizione non è ancora stata ritrovata. Tuttavia lo porto in panchina e non escludo che strada facendo lo si possa riproporre”.

Sono 20 i giocatori convocati per la trasferta in terra calabrese. Sempre lunga la lista degli indisponibili che comprende: Bernasconi, Crescenzi, Deli, Fornasier, Girelli, Ravanelli, Schirone, Strizzolo. Questa la lista completa:

Portieri: Alfonso, Volpe, Zaccagno

Difensori: Bia, Bianchetti, Fiordaliso, Terranova, Valeri, Zortea

Centrocampisti: Buonaiuto, Castagnetti, Gaetano, Ghisolfi, Gustafson, Nardi, Pinato, Valzania

Attaccanti: Celar, Ceravolo, Ciofani