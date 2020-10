Cremonese, Bisoli: "A novembre saremo una 'macchina infernale'. Noi subito dietro le big"

Pierpaolo Bisoli, tecnico della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione Lombardia de La Gazzetta dello Sport analizzando il nuovo percorso della formazione grigiorossa in Serie B: "Per noi questo è l’anno zero, la stagione in cui si deve programmare. Non è un caso che la società abbia ringiovanito la rosa di 3-4 anni e che abbia deciso di acquisire giocatori di categoria a titolo definitivo. Perché il gruppo si forma puntando sull’appartenenza, sull’orgoglio di sentirsi partecipi di un progetto. Ed è anche per questo che abbiamo inserito nella rosa quattro o cinque ragazzini provenienti dal settore giovanile. Sono contento del mercato della società, abbiamo raggiunto quasi tutti i nostri obiettivi. Dove metto la Cremonese? Nel gruppo dietro alle favorite. Sono convinto che il mese prossimo, quando tutti i giocatori saranno alla pari come condizione atletica, potremo dire la nostra. Me ne accorgo dall’intensità degli allenamenti, dalla voglia dei giocatori di mettersi alla prova, dallo spirito di competizione che li anima. Qualche giorno fa ho definito la Cremonese di novembre una macchina infernale. Sono convinto che sarà così"