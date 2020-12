Cremonese, Bisoli: "Avevamo la gara in pugno. Il mani di Brosco era da rigore"

vedi letture

Pierpaolo Bisoli, tecnico della Cremonese, ha commentato il pareggio casalingo ottenuto contro l'Ascoli: "Avevamo la partita in pugno, ma poi una volta in vantaggio siamo calati di concentrazione. Non parlo mai degli arbitri ma oggi lo devo dire. Questo direttore è venuto qui per fare il protagonista. Non ha fischiato fallo sul tocco di Brosco e su tocchi così bisogna dare rigore. Strizzolo? L'ho visto con il collare, spero non sia nulla di grave perché aveva trovato continuità".