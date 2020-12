Cremonese, Bisoli: "Con la Reggina i punti non valgono doppio". Strizzolo torna fra i convocati

In vista della delicata trasferta di Reggio Calabria il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa facendo il punto della situazione: “La Reggina ha ottenuto buoni risultati ultimamente, il cambio di allenatore ha portato stimoli e un sistema di gioco diverso. Sarà una partita tosta, in cui sappiamo di dover lottare per portare a casa dei punti. Se sapremo ripetere la partita con il Monza limitando alcuni errori sono convinto che il risultato possiamo portarlo a casa. La classifica in questo momento serve solo per dare tranquillità ai ragazzi, ma non la guardo. Un risultato positivo a Reggio però ci darebbe slancio anche se non sono punti che valgono doppio, valgono esattamente come quelli in palio colo Monza sabato scorso. - continua Bisoli – Il 4-2-3-1 è un sistema collaudato, che proviamo spesso e valuteremo se usarlo anche domani in base ai giocatori che prenderanno parte alla trasferta. Strizzolo ieri ha fatto poco, mentre oggi ha lavorato con la squadra: spero di averlo a disposizione almeno per uno scampolo di partita, deciderò solo domani come impiegarlo. Ravanelli non ha ancora lavorato un minuto con la squadra, vederlo dall'inizio mi sembra francamente difficile anche se in emergenza si chiede qualcosa in più a tutti”.

Sono 20 i giocatori convocati per la trasferta. Assenti Buonaiuto, Castagnetti, Ceravolo, Crescenzi, Deli, Fornasier, Girelli e Terranova, mentre rientrano sia Strizzolo sia Ravanelli. Questo l'elenco completo:

Portieri: Alfonso, Volpe, Zaccagno

Difensori: Bernasconi, Bia, Bianchetti, Fiordaliso, Ravanelli, Valeri , Zortea

Centrocampisti: Gaetano, Ghisolfi, Gustafson, Nardi, Pinato, Schirone, Valzania

Attaccanti: Celar, Ciofani, Strizzolo