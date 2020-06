Cremonese, Bisoli: "Contro il Cosenza abbiamo l'obbligo di conquistare i tre punti"

vedi letture

Il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida interna contro il Cosenza: “Contro il Benevento abbiamo capito di avere una nostra identità e di potercela giocare anche contro la capolista, ma ora dobbiamo pensare al Cosenza. Dobbiamo essere più cinici e abbiamo lavorato molto sulla fase offensiva perché contro il Benevento abbiamo tirato 19 volte senza però buoni esiti. Dobbiamo essere più precisi ma la strada è quella giusta. Il Cosenza sa di dover lottare fino alla fine, come noi, è una squadra aggressiva che gioca molto di ripartenza e la vittoria contro l’Entella gli avrà dato consapevolezza, ma abbiamo l’obbligo di cercare i tre punti per dare uno scossone alla classifica. - continua Bisoli come riporta il sito – Caso-Migliore? Rispettiamo la sua scelta, ma io ho sempre detto che voglio gente con la testa rivolta al 200 per cento per la Cremonese, dobbiamo rispettare la maglia che indossiamo e i nostri tifosi. Certo, ci mancherà un giocatore ma sto provando alcune alternative da affiancare a Crescenzi. Tridente? Potremmo giocare con gli stessi uomini visti ad Ascoli, anche se vanno valutate le condizioni di Parigini, ma le alternative non ci mancano. Il tridente di Ascoli ci ha portati alla vittoria, ma non mi è dispiaciuto neppure quello di Benevento per sacrificio e voglia di lottare”.