Cremonese, Bisoli: "Dobbiamo imparare a sfruttare meglio le nostre caratteristiche"

Il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida interna contro il Pescara: “Giocando in spazi larghi ci troviamo a nostro agio, ma anche quando siamo chiamati a fare la partita creiamo parecchie occasioni. Purtroppo con Benevento e Cosenza non siamo riusciti a concretizzare. Dobbiamo imparare a sfruttare al meglio le nostre caratteristiche. A Salerno abbiamo preso tre gol, alcuni dei quali contestabili, ma non sto qui a fare la vittima e credo che la Cremonese sia assolutamente rispettata. La verità è che siamo stati protagonisti su un campo difficile ed ho visto la squadra mettere in campo una grande voglia di riscatto. - continua Bisoli come si legge sul sito del club – Il Pescara è partito con altri obiettivi, non è una squaedra costruita per la salvezza. Ha giocatori di grande tecnica come Galano e Clemenza che ho allenato in passato e dovremo essere umili pur senza temere l’avversario. Celar e Zortea? Celar è un giocatore con grandi potenzialità ma non è una prima punta: giocando al centro è ancora troppo scolastico nei movimenti, quando parte dalla fascia dà il meglio di sé. Zortea ha esuberanza fisica e corsa, è stato bravo ad interpretare due ruoli e personalmente credo che possa esprimersi al massimo come esterno alto”.