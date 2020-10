Cremonese, Bisoli: "Dominato per buona parte della gara. Siamo sulla buona strada"

vedi letture

La Cremonese rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato pareggiando 0-0 contro il Venezia. Al termine della gara il tecnico dei grigiorossi Pierpaolo Bisoli ha parlato ai microfoni di cuoregrigiorosso.com: "Oggi abbiamo creato tanto ma non abbiamo avuto la freddezza nel centrare la porta. Quando miglioreranno condizione atletica e lucidità riusciremo a portare a casa partite di questo tipo. La squadra ha tenuto in mano la gara per buona parte dei novanta minuti. Spiace uscire dal campo con un solo punto quando produci così tante palle-gol, ma dobbiamo migliorare in concretezza nell'aria avversaria".

Sull'inizio di stagione

"Abbiamo intrapreso un percorso importante e la strada è quella giusta, non si può avere tutto subito. Questo mi da la serenità di tornare a lavoro e preparare la prossima partita, gli episodi favorevoli arriveranno. Il gruppo sta lavorando al massimo per dare tante soddisfazioni ai tifosi, oggi sono usciti dal campo stremati e credo sia motivo di orgoglio".

Sul triplo cambio a inizio ripresa

"Avevamo perso brillantezza sia a centrocampo che in avanti, volevo riportare il Venezia nella propria metà campo. Considerata la condizione dei miei ragazzi, posso permettermi di alternarli senza alterare l'equilibrio della squadra. Non esistono titolari e riserve, ognuno avrà modo di dare il suo contributo".