Cremonese, Bisoli: "Dopo il Cittadella non era facile reagire allo svantaggio, sono soddisfatto"

La Cremonese conquista il suo primo punto stagionale al termine di una partita intensa giocata contro un Pisa aggressivo e caparbio. Al termine dei 90 minuti mister Pierpaolo Bisoli ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi:

"Inizio soft? Sì, -riporta Sportgrigiorosso.it- loro hanno cominciato a mettere palla davanti prendendoci un po' alla sprovvista ma poi abbiamo cominciato a giocare mettendo sotto il Pisa, abbiamo segnato e avuto altre due-tre occasioni. Nel secondo tempo c'era l'equilibrio classico della serie B in cui vince chi ha un pizzico in più di fortuna sugli episodi, nessuna delle due squadre ha avuto quel pizzico ed ecco il pareggio. Sono due squadre importanti che vogliono recitare un ruolo significativo nel campionato.

Ghisolfi? Buono, era una partita d'impatto, ha fatto il suo, non brillante come mercoledì ma aveva giocato 90 minuti e poi in quel ruolo è difficile essere brillanti, è stato in partita e secondo me c'era un rigore su di lui. Bravo Ghisolfi ma deve restare umile e lavorare per migliorare. Pinato dopo cinque o sei minuti di ambientamento ha incominciato a entrare in partita ed è diventato protagonista, nel saltare di testa in ricaduta ha accusato un problema al bicipite femorale, speriamo non sia nulla di grave ma sono problemi tipici di una squadra in cui la condizione fisica dei giocatori non è ancora omogenea.

Sono soddisfatto, non era facile dopo Cittadella reagire dopo un nuovo svantaggio invece abbiamo recuperato e anche sfiorato il vantaggio. Ho rivisto la squadra dell'anno scorso, la mia squadra. Siamo sulla strada giusta."