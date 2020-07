Cremonese, Bisoli dovrà fare a meno di Crescenzi per la sfida con il Chievo

Alessandro Crescenzi non sarà a disposizione di mister Bisoli per la sfida di domani contro il ChievoVerona. Il terzino della Cremonese, come riportato da Cuoregrigiorosso, è stato fermato da un risentimento muscolare. Il calciatore non sarà a disposizione nemmeno per la trasferta di Perugia, mentre il tecnico cercherà di recuperarlo per il match interno contro lo Spezia.