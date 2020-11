Cremonese, Bisoli e una pausa per preparare il riscatto. A Salerno serviranno 3 punti

Pierpaolo Bisoli per ora resta al comando della Cremonese, ma in queste due settimane dovrà ricompattare la squadra in vista della trasferta di Salerno dove sarà fondamentale conquistare la vittoria per rinsaldare la propria posizione sulla panchina grigiorossa. La società, come riporta Cuoregrigiorosso.it, la società ha infatti deciso di dare fiducia all’allenatore nonostante un inizio di stagione molto al di sotto delle aspettative e uno spogliatoio rovente dopo la sconfitta contro il Vicenza. Per il momento si dà così continuità al progetto iniziato in estate con Bisoli alla guida, ma qualora non dovessero arrivare risultati dopo la pausa la situazione potrebbe mutare rapidamente.