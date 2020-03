Cremonese, Bisoli: "Ho insistito molto sulla compattezza. Il gol di Castagnetti un'invenzione"

Esordio vincente sulla panchina della Cremonese per Pierpaolo Bisoli. A margine della vittoria corsara sul campo del Frosinone, il tecnico ha dichiarato al canale ufficiale grigiorosso: "Bisogna mettersi a disposizione per il bene della Cremonese, e quindi se c'è da fare una diagonale più profonda bisogna farla. Io in questi due giorni ho battuto molto sulla compattezza e gli ho dato tre situazioni, e loro dovevano ripetere sempre quelle. Se avete visto erano concentrati su fare quello, al di là del gol di Castagnetti, che è una grande invenzione. Per quanto riguarda il primo gol, invece, ho detto agli esterni di chiudere sul secondo palo, perché è dove si copre meno. Oggi l'hanno fatto e Parigini ha segnato".