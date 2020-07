Cremonese, Bisoli: "I tifosi avranno patito le pene dell'inferno, ma la vittoria dà morale"

Una vittoria sofferta, arrivata soltanto nel recupero, che consente però alla Cremonese di rifilare una spallata nella lotta per non retrocedere. A margine del due a uno sul Livorno, Pierpaolo Bisoli, tecnico dei grigiorossi, ha dichiarato: "Oggi i tifosi avranno patito le pene dell’inferno (ride,ndr), ma queste vittorie danno gioia e morale, riavvicinando al calcio anche i tifosi che si sono allontanati. Questi risultati fanno sì che i ragazzi si compattino, quando sono sofferte sono ancora più belle, e con la sofferenza otterremo grandi risultati. La squadra ha fatto una gara intelligente, sono arrabbiato perché abbiamo giocato un po’ troppo puliti. Oggi Ravaglia non si è nemmeno sporcato i guanti. Non dimentichiamoci che prima di Frosinone eravamo terzultimi".

Uno degli aspetti più positivi che ha saputo cogliere il tecnico è lo spirito messo in campo dalla sua squadra: "A differenza di prima adesso abbiamo carattere, attributi e voglia di ribaltare le avversità. Passiamo dalle pene dell’inferno al paradiso in una frazione di secondo, ma vogliamo dimostrare che i sei mesi precedenti sono stati solamente un momento particolare. Le sconfitte con Benevento e Cosenza potevano buttarci giù di morale, invece i ragazzi si sono rimboccati le maniche e oggi abbiamo vinto da squadra senza mollare mai. Oggi non era facile, il Livorno non ci ha regalato niente e ci siamo sudati la vittoria, anche se dovevamo chiuderla prima".

Una gara risolta da un tiro della distanza. Non una casualità, stando alle parole di Bisoli: "Li proviamo spesso in allenamento e abbiamo tiratori importanti. I vecchietti sono importanti perché aiutano a creare un obiettivo comune, che noi abbiamo. Vogliamo riscattare sei mesi di delusioni e penso che la squadra rappresenti Cremona, che soffre ma vuole risorgere. Abbiamo cercato la vittoria fino alla fine, raggiungendo tante squadre e aggiungendole al calderone della classifica".

Stasera la Cremonese ha dovuto rinunciare a Crescenzi, che ne avrà ancora per un po': "Lo perderemo anche per le prossime due partite, mentre Zortea non l’ho messo dall’inizio perché era affaticato. Fortunatamente non abbiamo infortuni, ma con il lavoro supereremo anche questo. Domani e domenica ci alleneremo per cercare di ottenere un altro risultato contro una squadra che lotta per un obiettivo diverso. Ma noi ci siamo: oggi non era facile e scontato come si diceva".