Cremonese, Bisoli: "Il risultato non ci premia, ma la salvezza è ad un tiro di schioppo"

La Cremonese raccoglie un punto contro il Perugia: finisce a reti bianche il match del Curi. Queste le considerazioni del tecnico dei grigiorossi, Pierpaolo Bisoli, dopo il fischio finale: "Abbiamo fatto una grande partita tosta e non era facile, dando seguito alla striscia di risultati utili. Le altre squadre vincono? Dipende tutto da noi, se vinciamo anche noi non ci raggiungono. Penso che la quota salvezza sia a quota 47 punti e venerdì abbiamo il primo match point con lo Spezia per chiuderla. Dobbiamo pensare che abbiamo un’identità forte, e siamo venuti a fare una bella figura contro una squadra obbligata a vincere".

Il tecnico ha operato tre cambi soltanto nel finale di gara: "Quando fai i cambi devi stare attento all’altezza della squadra, perché a parte la difesa e Ciofani non abbiamo tanti centimetri e in B i calci piazzati sono fondamentali. La condizione mi ha lasciato soddisfatto, anche se eravamo un po’ stanchi siamo rimasti lucidi e abbiamo fatto un palleggio ragionato. Il risultato non ci premia, ma abbiamo due partite in casa e una fuori e la salvezza è ad un tiro di schioppo. Venerdì cercheremo di compattarci, recuperiamo uno (Deli) e ne perdiamo un altro (Valzania per squalifica, ndr)".

Bisoli ha poi fatto una riflessione: "Non dimentichiamoci da dove siamo partiti: quando sono arrivato eravamo a 5-6 punti dalla zona salvezza e adesso siamo a +2 dai playout. Questa squadra è consapevole dei propri mezzi e giocare contro di noi adesso è difficile: tutti vorremmo vincere, ma ci sono anche gli avversari. Prima di questa partita tutti dicevano che il Perugia doveva vincere e avremmo preso volentieri un risultato positivo. Loro come noi sono partiti per altri obiettivi e hanno messo il capocannoniere nel secondo tempo, ma la squadra non ha indietreggiato. Siamo stati solo poco lucidi nelle occasioni determinanti".

Adesso la squadra potrà godere di due giorni di riposo: "Gli ho detto che se avessimo vinto ci saremmo ritrovati lunedì pomeriggio, ma li ho visti con gli occhi stremati ed è giusto ritrovarsi lunedì anche se abbiamo pareggiato. Ricordiamoci che partire per la rincorsa ed essere ora a +2 dalla zona playout non era semplice. Ora manca una settimana a venerdì e non dobbiamo perdere il primo match point, rispettiamo lo Spezia, ma da quando ci sono io la Cremonese è seconda in classifica per punti fatti. Sappiamo che venerdì prossimo dare la botta finale e festeggiare con i nostri tifosi anche se non fisicamente. Siamo fuori dall’acqua alta, basta l’ultimo saltello e speriamo di farlo venerdì".