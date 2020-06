Cremonese, Bisoli: "Manca precisione sotto porta. Bruciato quanto di buono fatto finora"

vedi letture

La Cremonese inciampa in casa contro il Cosenza (0-2) e complica ulteriormente la posizione in classifica. Ne è consapevole Pierpaolo Bisoli, tecnico dei grigiorossi, che analizza così la partita in conferenza stampa post-gara: "Abbiamo creato tantissime situazioni senza fare gol, loro invece sono stati bravi sotto questo punto di vista. Manca la precisione sotto porta, abbiamo fatto 21 tiri senza riuscire a segnare, è un nostro difetto. La squadra ha una sua identità, alti e bassi ci possono stare, ma con le occasioni create oggi non mi aspettavo di non segnare. L’impegno però c’è, ora rimbocchiamoci le maniche perché abbiamo bruciato quanto di buono fatto nelle prime due partite".

La Cremonese è in zona play-out, a soli 3 punti dalla retrocessione diretta

"La lotta si fa dura e la salita è difficile, ma la squadra sa che deve salvarsi e lottare fino alla fine. La prestazione di oggi non meritava una sconfitta così sonora".

Sul rigore fallito da Ciofani

"I rigori li sbaglia chi si sente di tirarli. Non credo sia quello il motivo della sconfitta, è giusto che tiri chi se la sente in quel momento".

Sulla tensione provata dai giocatori

"Tutte le partite hanno una grande posta in palio, ma c’è tempo per recuperare. Dobbiamo pensare a raggiungere la salvezza il prima possibile".

Dichiarazioni riportate da cuoregrigiorosso.com.