Cremonese, Bisoli: "Orgoglioso di questi ragazzi, c'è tempo per risalire"

Conferenza stampa per il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli, soddisfatto per la vittoria arrivata attraverso una prestazione non brillante e contro un buon Cosenza: "E' vero, il calcio è strano. Abbiamo perso partite in cui siamo stati padroni del campo, mentre oggi finalmente abbiamo avuto anche qualche episodio a favore. Certo, parlare di fortuna con tutti questi calciatori in infermeria è strano: si è fatto male anche Nardi, ha lasciato lo stadio in stampelle e non so di che cosa si tratti. Era la quinta partita in pochi giorni, eppure siamo riusciti a correre fino alla fine. Era più di una partita di calcio, contava soltanto il risultato e siamo riusciti a portarlo a casa. Con i ragazzi ho un ottimo rapporto, molto diretto e basato sempre sul dialogo. Mi stanno regalando sensazioni importanti, la vittoria di oggi è un meritato riconoscimento. Sappiamo che siamo ancora indietro in classifica, ma c'è tanto tempo per risalire la china. Ora sotto col Pordenone: a loro mancherà Diaw, egoisticamente devo dire che mi fa piacere".