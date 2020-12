Cremonese, Bisoli: "Partita determinata dagli episodi, non meritavamo di perdere"

La Cremonese esce sconfitta dal derby lombardo contro il Monza e non riesce a staccarsi dalle zone basse della classifica. Una partita che, però, non ridimensiona i grigiorossi, capaci di giocare per buona parte del match alla pari con la formazione di Brocchi. Ne è convinto anche Pierpaolo Bisoli che, dopo il match, analizza la prova dei suoi ragazzi: "Oggi la partita è stata determinata da due episodi. La squadra ha giocato, abbiamo avuto 3-4 occasioni per pareggiare poi per una disattenzione abbiamo preso il secondo gol, ma fa parte del calcio. Abbiamo giocato contro una corrazzata e ho visto una squadra in salute che ha giocato e ha cercato il risultato. Questa partita doveva finire al massimo 0-0, dobbiamo capire che con queste squadre se sbagli due volte prendi due gol", le sue parole riportate da Cuoregrigiorosso.com. Un'occasione mancata per la Cremonese, una sconfitta che fa male soprattutto per come è maturata. "Rispetto ad altre volte non siamo riusciti a sfruttare le occasioni, dispiace perché la prestazione c’è stata, nel secondo tempo li abbiamo schiacciati e abbiamo avuto 3 o 4 occasioni per pareggiare. Dispiace anche perché venivamo da due vittorie, ma questo campionato è strano; c’è chi soffre a causa dei tanti casi di Covid mentre noi abbiamo molti infortuni. Anche oggi i ragazzi hanno dato l’anima, credo che abbiamo fatto una bella figura. Oggi la fortuna che abbiamo avuto contro Pordenone e Cosenza non l’abbiamo avuta. Dobbiamo stringere i denti per altre due partite poi recupereremo forze mentali e fisiche e sono sicuro che faremo grandi prestazioni", ha dichiarato Bisoli. Infine una battuta anche sull'arbitraggio: "C’è stata una direzione a senso unico, che sia chiaro non ha indirizzato il risultato. Sembrava che ogni volta che entravamo ci avrebbe fischiato fallo, a loro invece no. Questo può intimorire anche i ragazzi", ha concluso Bisoli.