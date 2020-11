Cremonese, Bisoli: "Prese le misure alla Reggiana: attuale per fare risultato". I convocati

vedi letture

"A Salerno abbiamo disputato una buona partita. Ci dispiace per il risultato, però dobbiamo proseguire su questa strada sperando che a Reggio Emilia si riesca a confermare la prestazione conquistando però quella vittoria che ci manca. Penso che la formazione titolare possa essere quella di lunedì scorso”.

Nella conferenza stampa che anticipa la gara contro la Reggiana, match valido per la 9^ giornata del campionato di Serie B, esordisce così il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli. Che prosegue poi: "Braida si è rivolto alla squadra facendo i complimenti a tutti per la prestazione dell’Arechi, ma ha ricordato che si deve dare di più perché gli sforzi attuali non bastano. Sappiamo di essere in debito con tutti, io per primo, quindi non possiamo far altro che tirare fuori qualcosa in più per uscire da questa situazione. La Reggiana è un avversario che gioca con l’entusiasmo e la spensieratezza tipici delle neo promosse. In campo gioca un buon calcio, non ti dà punti di riferimento e ha un ottimo allenatore: sarà un avversario molto ostico. Ci presserà, le contro misure le abbiamo studiate ora dovremo essere bravi ad attuarle per fare risultato”.

Ci sarà però il fattore "Zini", dove i grigiorossi giocheranno, in due settimane, tre partite: “Il fattore Zini potrebbe valere davvero tanto: vogliamo riconquistare il nostro fortino, la nostra casa. Vero, ci aspetta un ciclo di incontri ravvicinato, ma preferisco pensare una partita alla volta. Stiamo lavorando bene, però questo è il momento di tirare fuori qualcosa in più: la proprietà, i tifosi, tutti devono sapere che noi teniamo a questa maglia e che vogliamo uscire dalla situazione attuale con grande forza”.

Sulla formazione: "Tutto è sostenibile nel calcio, ma dobbiamo avere anche dei punti di riferimento. Lunedì la prestazione è stata buona, ripartiamo da quella. In settimana abbiamo recuperato Strizzolo e Pinato verrà in panchina perché potrebbe essere impiegato nel ruolo di esterno. Sto alternando tutti i giocatori a disposizione. E’ vero che quello del portiere è un ruolo a parte, però in certi momenti anche loro devono saper dare qualcosa in più. Oggi hanno svolto un ottimo allenamento, li ho visti entrambi molto concentrati: decideremo all’ultimo momento chi scenderà in campo. Buonaiuto? Lo sto provando a centrocampo. E’ un elemento che ci può dare imprevedibilità e anche se in questo scacchiere per caratteristiche può non avere una posizione ben definita sono convinto che possa rivelarsi un elemento importantissimo. Anche partendo dalla panchina. Nel calcio moderno capita sempre più spesso, basti vedere Falco proprio ieri”.

Sono stati poi resi noti i convocati. A tal proposito il mister: "Faccio davvero fatica a privarmi di un giocatore come Deli, ma nel suo caso se la fortuna è cieca la sfortuna ci vede benissimo. Per almeno un’altra settimana non ci sarà. Pinato non è al 100 per cento però sarà in panchina”. Non arruolati, poi, Bernasconi, Bia, Crescenzi, Girelli e Schirone.

Di seguito l'elenco:

PORTIERI: Alfonso, Volpe, Zaccagno

DIFENSORI: Bianchetti, Fiordaliso, Fornasier, Ravanelli, Terranova, Valeri, Zortea

CENTROCAMPISTI: Buonaiuto, Castagnetti, Gaetano, Ghisolfi, Gustafson, Nardi, Pinato, Valzania

ATTACCANTI: Celar, Ceravolo, Ciofani, Strizzolo.