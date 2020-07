Cremonese, Bisoli: "Quella di Livorno sarà per noi una gara spartiacque"

vedi letture

Alla vigilia della gara di Livorno, in casa Cremonese è mister Pierpaolo Bisoli a fare il punto della situazione: "La gara di Salerno poteva buttarci giù di morale, ma la squadra sta reagendo bene, ha cominciato ad avere carattere di squadra, a voler vincere le partite in modo sporco. Quella di Livorno è uno spartiacque importante, vincere quella gara vorrebbe dire mettersi in una buona posizione per il rush finale, ma non è facile: comunque stiamo bene, c'è un'omogenea condizione atletica, ma credo che dopo una settimana di riposo ci siano pochi cambiamenti, magari ne vedremo di più lunedì contro il Chievo. Però la formazione la deciderò domani dopo l'ultimo allenamento: non è importante chi gioca, ma fare punti. Ora siamo più un blocco unico, rispecchiamo maggiormente i valori anche della città. Siamo sulla buona strada, anche per recuperare aspetti che sono mancanti in precedenza".