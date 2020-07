Cremonese, Bisoli: "Questa salvezza è come una vittoria di campionato"

Pierpaolo Bisoli, tecnico della Cremonese, ha commentato la vittoria esterna ottenuta in casa della Juve Stabia: "Credo i ragazzi abbiamo fatto un'impresa. Quando sono arrivato la situazione era delicata. Loro sono stati bravi a capire che il bene comune era la cosa più importante. Questa salvezza per me vale come una vittoria di campionato. Da qui abbiamo messo le basi per ripartire la prossima stagione. Dedico questo risultato alla proprietà e spero l'anno prossimo di poter continuare con questi ritmi. Il mio futuro? In caso di salvezza avevo l'opzione di un anno di rinnovo automatico. Spero di continuare qui e perché no, anche prolungare il mio contratto".