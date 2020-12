Cremonese, Bisoli: "Ravanelli e Zonta in gruppo appena possibile". I convocati per l'Ascoli

Alla vigilia dello scontro salvezza con l’Ascoli Pierpaolo Bisoli, tecnico della Cremonese, ha analizzato il momento della sua formazione in conferenza stampa: “Dietro ci mancano quattro uomini e quindi le alternative, ma spero di recuperare Ravanelli e Zortea il prima possibile, mentre per Crescenzi e Fornasier si prospettano tempi più lunghi. Alfonso? Sto valutando lui, come valuto tutta la rosa. Quando ho deciso di lasciarlo in panchina è stato per dargli uno stimolo in più, così come accade con le scelte che faccio rispetto ai suoi compagni”.

Di seguito i convocati per la sfida contro i marchigiani:

Portieri: Alfonso, Volpe, Zaccagno

Difensori: Bernasconi, Bia, Bianchetti, Fiordaliso, Terranova, Valeri

Centrocampisti: Buonaiuto, Castagnetti, Deli, Gaetano, Ghisolfi, Gustafson, Nardi, Pinato, Schirone, Valzania.

Attaccanti: Celar, Ceravolo, Ciofani, Strizzolo