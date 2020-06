Cremonese, Bisoli: “Ripartenza è un'incognita. Ma faremo tutto per uscire da questa situazione"

vedi letture

Intervistato da Cuoregrigiorosso.com il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha parlato della ripartenza del campionato e delle difficoltà di tornare in campo dopo tre mesi di stop e con un calendario molto fitto: “In queste undici partite dobbiamo dimostrare di non essere quelli che siamo stati finora, se prima davamo il 100% ora dobbiamo andare oltre e risolvere il prima possibile la situazione in cui ci siamo cacciati. La ripartenza sarà un’incognita per tutti, non avendo disputato amichevoli nessuno sa effettivamente come può reagire contro un’altra squadra. Personalmente ho cercato di ottenere una verifica facendo partite undici contro undici anche se mentalmente non è la stessa cosa. - continua Bisoli – La squadra sa che ho bisogno di tutti i 23 giocatori perché le partite sono ravvicinate e devo far giocare chi mi dà maggiori garanzie. Tifosi? Voglio rassicurarli, chi scenderà in campo darà tutto per la Cremonese e uscirà stremato dal campo. Non esiste un bene personale, né mio né dei giocatori, ma esiste un bene comune, quello della Cremonese”.