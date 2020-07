Cremonese, Bisoli: "Risultato che pesa tantissimo per la lotta salvezza"

L'allenatore della Cremonese, Pierpaolo Bisoli, è soddisfatto dopo il successo ottenuto contro il Chievo. Ecco quanto segnalato da Cuore Grigiorosso: "Credo che questo risultati pesi molto nella lotta salvezza, perché dietro stanno correndo tutte ora anche nelle difficoltà troviamo punti, avevamo contro una squadra importante e ci siamo stretti per portare a casa il massimo. Forse abbiamo fatto troppo fra ieri e stamattina, quando per 45 minuti, invece che 30, ci siamo allenati sotto il sole. Ma ripeto, con la sofferenza si vince e questo volevo assolutamente trasmetterlo al gruppo, che ha portato a casa i punti con il cuore. Kingsley? Ha iniziato trequartista, ha fatto bene per un paio di volte poi però non ha seguito più il terzino dalla sua parte. Ho visto poi che si toccava dietro la gamba, per me ancora non ha completamente smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo (si era fatto male a fine novembre sul campo del Pescara, ndr). Lo considero comunque un giocatore importante".