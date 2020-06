Cremonese, Bisoli si gode i gol dei giovani: Zan Celar e Nadir Zortea

vedi letture

Un pareggio amaro quello conquistato dalla Cremonese in casa della Salernitana sopratutto dopo il 2-0 maturato nei primi 68 minuti. Ma il tecnico Pierpaolo Bisoli può godersi i gol di due giovani, entrambi classe ‘99, come Zan Celar e Nadir Zortea che potrebberi rivelarsi due armi in più nella corsa salvezza in questo finale di campionato. Il primo, arrivato a gennaio dopo l’esperienza al Cittadella, ha messo a segno una doppietta – la prima fra i professionisti – alla prima da titolare dopo il lockdown: nella prima occasione lo sloveno è bravo ad approfittare di un errore difensivo dei campani per involarsi verso Micai e batterlo, nella seconda invece si dimostra rapinatore d’area ribattendo in rete una respinta corta del portiere avversario.

Ma c’è gloria anche per il giovane esterno prodotto dell’Atalanta che trova con un tiro-cross velenoso la sua prima rete fra i professionisti che corona una crescita continua iniziata a metà dicembre quando si iniziò a utilizzarlo con maggiore continuità dopo una prima parte di stagione passata più in panchina che in campo.