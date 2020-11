Cremonese, Bisoli: "Siamo in difetto verso tutti. Ma ho fiducia nel valore della rosa"

Il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa del difficile momento che attraversa la squadra, delle voci sulla sua posizione in panchina e della voglia di riscattarsi al rientro in campo: “Non c’è dubbio che io e la squadra ci sentiamo in difetto verso tutti, proprietà società, tifosi. Io soprattutto mi sento in debito per i risultati fin qui raccolti, ma non cambio la idea né sul valore della squadra né sull’obiettivo da centrare. La società mi ha accontentato in tutto e non posso che ringraziarla e sono convintissimo del valore dei miei giocatori e credo che con lavoro e dedizione torneremo a lottare per quello che resta il nostro obiettivo, ovvero frequentare la parte sinistra della classifica. - continua Bisoli come si legge sul sito grigiorosso – Sono stati scelti giocatori funzionali all’idea di gioco con un sistema più difficile da interpretare rispetto quello dello scorso anno e per questo devo essere bravo a fare un passo indietro e rivedere qualcosa. Campionato? I ragazzi sono molto rammaricati, ma c’è ancora tanto da giocare e dobbiamo uscire da questo momento. Le prossime saranno settimane utili per cercare di fare qualcosa di diverso e cambiare il trend. Il lavoro è l’unica medicina che conosco, prendiamo atto che stiamo tradendo le aspettative: il primo responsabile sono io. Dobbiamo svoltare usando lucidità”.