Cremonese, Bisoli: "Siamo in emergenza, ma niente pianti". Sette giocatori fuori dai convocati

Il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Empoli di domani soffermandosi sui tanti assenti: “Siamo in emergenza, è inutile negarlo, ma dovremo abituarci a questa situazione senza piangerci addosso. All’elenco degli infortunati si aggiunge Strizzolo, ma dovrei poter recuperare Zortea. Nella passata stagione gestire la serie di incontri ravvicinati con un gruppo di 13 giocatori a disposizione che non ha mai riscontrato problemi era risultato più semplice. Questa volta, invece, è più difficile, stiamo affrontando un campionato anomalo, molto diverso dalle altre stagioni. L’equilibrio lo stiamo trovando, arriviamo da quattro risultati utili e questo lo conferma; ci manca ancora il saltello in avanti ma resto convinto che lo troveremo presto perché le ottime prestazioni ci confortano. - continua Bisoli come riporta il sito del club – Con Brescia e scoli siamo tornati a difendere a uomo sulle palle inattive e questo ha portato frutti, quindi proseguiremo così anche se non c’è una medicina che non ci faccia prendere gol. Contro l’Empoli penso che avremo meno possesso palla, ma non è il possesso palla a fare il risultato: conta fare la cosa giusta quando hai la palla tra i piedi”.

Questi i convocati per la sfida contro i toscani. Lunga la lista degli indisponibili che conta: Bernasconi, Crescenzi, Fornasier, Girelli, Ravanelli, Schirone e Strizzolo.

Portieri: Alfonso, Volpe, Zaccagno

Difensori: Bia, Bianchetti, Fiordaliso, Terranova, Valeri, Zortea

Centrocampisti: Buonaiuto, Castagnetti, Deli, Gaetano, Ghisolfi, Gustafson, Nardi, Pinato, Valzania

Attaccanti: Celar, Ceravolo, Ciofani