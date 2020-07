Cremonese, Bisoli: "Siamo una squadra difficile da battere, dobbiamo arrivare a 48 punti"

Pierpaolo Bisoli, tecnico della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro lo Spezia. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Cuoregrigiorosso.com "Lo Spezia è terzo e ha dimostrato di avere caratteristiche ben definite, ma la mia squadra non ha indietreggiato. Loro sono più spensierati, noi siamo alla ricerca di questa benedetta tranquillità. Ricordiamoci che oggi avevamo 2-3 giocatori fuori, abbiamo bisogno di due o tre punti e cercheremo di farli nei prossimi match. Dobbiamo arrivare a 48 punti e abbiamo due match point, siamo una squadra difficile da battere per tutti".

L'allenatore della Cremo ha parlato anche dei vari infortuni: "Terranova ha preso una brutta distorsione alla caviglia e speriamo di recuperarlo per il Pordenone, visto che lunedì non ci sarà per squalifica. Castagnetti ha preso una botta alla caviglia ma spero possa venire a Castellammare con noi. Comunque non deve essere una scusa, le rose sono profonde per questi motivi".