Cremonese, Bisoli: "Situazione difficile, ma non drammatica. Domani però voglio 3 punti"

In vista della sfida contro il Vicenza Pierpaolo Bisoli, tecnico della Cremonese ha parlato in conferenza stampa spiegando di volere la vittoria per uscire dal momento complicato: “Nessuno può negare che abbiamo pochi punti e che siamo in ritardo sul percorso. È vero che abbiamo confermato gran parte della rosa, ma è anche vero che non ho mai avuto a disposizione tutta la rosa. Vincere domani però vorrebbe dire mettere a posto molte cose, siamo attardati di 3 punti sulla tabella di marcia. Non sono preoccupato per il ritardo a livello di punti e sono convinto che domani la squadra risponderà alla grande perché se domani si vince possiamo svoltare. Vogliamo uscire da questa situazione, assolutamente non drammatica, ma particolare. Il campionato è lungo e c’è tempo per recuperare. Non siamo l’unica squadra in queste condizioni, ma è chiaro che domani serve un successo per sistemare la nostra classifica. - continua Bisoli come riporta Cuoregrigiorosso.it - Modulo? Domani torneremo al 4-3-1-2 che è quello più collaudato anche se il modulo con due trequartisti mi ha convinto sul pino del gioco anche se non sono arrivati punti. Comunque sono due sistemi di gioco che porteremo avanti assieme. Davanti, per far male agli avversari, dobbiamo creare superiorità numerica sugli esterni perché in mezzo al campo la situazione è intricata. Finora abbiamo creato più degli alti, ma dobbiamo concretizzare di più e abbiamo lavorato su questo in settimana”.

Sono 22 i calciatori convocati da mister Bisoli. Assenti Bernasconi, Bia, Deli, Ghisolfi, Girelli e Schirone. Questa la lista completa:

Portieri: Alfonso, Volpe, Zaccagno

Difensori: Bianchetti, Crescenzi, Fiordaliso, Fornasier, Ravanelli, Terranova, Valeri, Zortea

Centrocampisti: Buonaiuto, Castagnetti, Gaetano, Gustafson, Nardi, Pinato, Valzania

Attaccanti: Celar, Ceravolo, Ciofani, Strizzolo