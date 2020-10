Cremonese, Bisoli: "Tornare a Cagliari è un tuffo al cuore. Oggi serviva più cattiveria"

vedi letture

Pierpaolo Bisoli, tecnico della Cremonese, ha parlato dopo l’eliminazione al terzo turno di Coppa Italia in casa del Cagliari: “Qui ci ho passato tutta la mia carriera da calciatore, raggiungendo traguardo incredibili. Qui sono nati i miei figli e ogni volta che torno mi viene un tuffo al cuore. Oggi, però, speravo comunque di fargli lo sgambetto ma non ci siamo riusciti ed è un dispiacere perché abbiamo preso due pali e incassato tre parate incredibili del loro portiere. Tutto questo ci deve dare una spinta incredibile per il prosieguo della stagione e in vista delle prossime gare di Serie B. Dobbiamo imparare a concretizzare queste occasioni da gol, ma sarei più preoccupato se non creassimo e con tutti gli elementi della squadra. Con un po’ più di fortuna e cattiveria riusciremo ad essere più incisivi”.