Cremonese, Bisoli: "Vincendo la barca sarà in porto. Mancherà solo metter gli ormeggi"

vedi letture

Vigilia di gara in casa Cremonese, con mister Pierpaolo Bisoli che fa il punto della situazione in vista del match contro lo Spezia: "L'assenza di Valzania ci pesa, era uno di quelli che stavano meglio nell'ultimo periodo, ma abbiamo alternative, e qualcosa abbiamo provato: chiaramente dovremmo poi esser bravi a fare il tutto anche il campo, ma ripartiamo dalla gara col Perugia che mi ha lasciato soddisfatto. Le scelte che posso fare mi danno tranquillità, abbiamo un ventaglio importante, nonostante poi manchi anche Piccoli per un infortunio. Affronteremo una squadra che credo pensi più a conservare il terzo posto, non penso mirino al secondo, ma rimane comunque una grande formazione quella ligure: siamo comunque pronti, abbiamo valori ma dobbiamo tenere alta la concentrazione, da quello dipende molto il risultato della squadra. Rispettiamo tutti, ma non dobbiamo aver paura di nessuno".

Conclude con una nota statistica: "Record di punti? Non lo so, so solo che dobbiamo lavorare perché ancora non siamo arrivati dove vogliamo. La preoccupazione che ho ora è quella di tenere alta la concentrazione a ogni gara, anche se chiaramente vincere domani vorrebbe dire portare la nave in porto, mancherebbe solo mettere gli ormeggi per poi tirare fuori tutta la gioia".