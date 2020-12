Cremonese, Bisoli: "Vincere per uscire da questa situazione. Non possiamo fallire"

Alla vigilia della delicata sfida salvezza contro l’Ascoli Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa ripartendo dalla gara di Reggio Emilia: “Avevo detto che quel pareggio allo scadere avrebbe potuto rappresentare la scintilla giusta per invertire la rotta ed effettivamente quel gol ci ha dato la spinta per cogliere altri risultati positivi con Entella e Brescia. Sono risultati che ci danno consapevolezza, adesso siamo più aggressivi, la condizione è migliorata e secondo me siamo sulla strada giusta. Dovessimo riuscire a vincere ad Ascoli ci allontaneremmo dalla zona critica in cui ci siamo infilati e iniziare a lottare per la parte sinistra della classifica, sarebbe fondamentale fare un risultato positivo, ma dobbiamo essere umili perché troveremo una squadra agguerrita che viene da due sconfitte di fila. Troveremo un Ascoli che cercherà di mettere qualcosa in più rispetto al passato proprio per dimostrare il proprio valore davanti al nuovo mister. Noi però non possiamo permetterci di fallire. - continua Bisoli come si legge sul sito del club lombardo – In settimana lavoriamo molto su come mettere i nostri attaccanti nelle migliori condizioni. Certo, la rete di Celar non nasce da alcuna esercitazione, quella è una caratteristica sua e non sto qui a raccontarvi il falso. Ma per il resto il lavoro si sta vedendo. Strizzolo si è sbloccato, Ciofani e Ceravolo sono certo che ci riusciranno a breve. Dietro ci mancano quattro uomini e quindi le alternative, ma spero di recuperare Ravanelli e Zortea il prima possibile, mentre per Crescenzi e Fornasier si prospettano tempi più lunghi. Alfonso? Sto valutando lui, come valuto tutta la rosa. Quando ho deciso di lasciarlo in panchina è stato per dargli uno stimolo in più, così come accade con le scelte che faccio rispetto ai suoi compagni. Modulo? Ho detto che il 4-3-3 è quello che si sposa meglio alle nostre caratteristiche anche se contro il Brescia siamo partiti con il 4-2-3-1 per un’esigenza legata alle condizioni del campo. Una scelta che mi stava dando ragione, ciò non toglie che il 4-3-3 si sposi bene con noi”.