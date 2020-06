Cremonese, Bisoli: "Vittoria per la città di Cremona, cerchiamo di proseguire sempre così"

vedi letture

Dopo il successo in casa dell'Ascoli per 3-1, il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha commentato: "Dopo soli quindici giorni di lavoro non si poteva pretendere la perfezione, poi giocavamo su un campo particolarmente pesante - riporta Cuoregrigiorosso.com - ma dovevamo farci trovare pronti perché era una partita importantissima. Non fondamentale, ma importantissima sì. La prestazione della squadra mi ha soddisfatto nonostante la stanchezza, i ragazzi hanno messo in campo quanto provato negli allenamenti, i gol infatti nascono da situazioni studiate in settimana. Potevamo tranquillamente essere sul 3-0 per noi, poi abbiamo abbassato i ritmi e non deve accadere. Appena capitato, abbiamo preso gol. Negli spogliatoi ci siamo detti che non poteva succedere di nuovo. Una vittoria che cerca di dare un po' di serenità all’ambiente, al popolo di Cremona che è stato in questi mesi martoriato da diverse problematiche. La vittoria vuole dare un po’ di buon umore alla piazza, vogliamo che sia orgogliosa del nostro operato. E cerchiamo di proseguire sempre così, conquistando i tre punti".