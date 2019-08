Cremonese, Bonato: "Ciofani ha tutti i requisiti che cercavamo"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo della Cremonese Nereo Bonato ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione del neo acquisto Daniel Ciofani: “Credo che Daniel Ciofani sia in possesso di tutti i requisti che andavamo cercando: carisma, personalità, doti fisiche e soprattutto valori umani. Ho sempre detto – ha poi proseguito Bonato – che con pazienza avremmo raggiunto i nostri obiettivi di mercato. Quella che ha visto protagonista Daniel è stata stata una trattiva molto lunga, ma tutti siamo stati bravi a portarla avanti un pezzo per volta. Di Ciofani mi ha colpito l’entusiasmo dimostrato sin dal colloquio nei confronti del nostro progetto. Lui ha voglia di rimettersi in gioco dopo un’esperienza importante e questo gli fa onore”.