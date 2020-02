Il direttore sportivo della Cremonese Nereo Bonato ha parlato nel corso della presentazione dei neo acquisti Celar e Parigini in conferenza stampa facendo il punto della situazione: “Col Pisa è stata una botta pesante. Dobbiamo guardare in faccia la realtà e pensare solo a salvarci anche perché nelle ultime gare abbiamo fatto buone prestazioni e avremmo meritato qualche punto in più. Dobbiamo continuare su questa strada e metterci qualcosa in più. - continua Bonato come riporta Cuoregrigiorosso.com - Mercato? Questa finestra invernale è stata improntata a correggere alcune criticità emerse nella prima parte di stagione. Serviva gente giovane, con gamba e motivazioni e per questo abbiamo preso questi due calciatori”.