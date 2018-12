Reda Boultam, match winner per la Cremonese contro il Crotone, ha commentato così in sala stampa la vittoria di oggi: “Sono molto contento per aver realizzato il mio primo gol con la maglia della Cremonese – riporta Cuoregrigiorosso.com -, ma la vittoria è la cosa più importante della giornata. La squadra oggi ha fatto benissimo contro un avversario forte ed è la cosa per cui oggi sono più felice. Io cerco di allenarmi sempre al massimo durante la settimana, il mister ha capito che io avevo grande voglia di giocare e sono contento della chance che mi ha dato. I tre punti? Avevamo un grande bisogno di tornare al successo, ci permette di guardare con più serenità al futuro. Continuiamo così, alla ricerca di ulteriori soddisfazioni”.